↓茶の湯釜道具一覧↓【#NextOnechakama】妙心寺梶浦逸外書付花押入の炉縁です。c338妙心寺637世25代管長梶浦逸外の花押が入ったイチョウがとても風情がある炉縁。布袋・書付箱付横約42.5cm 高約6.7cm 奥行約42.6cm古いものですので、無傷と表示しているものも経年使用保管による、キズやスレ・汚れ等ある場合がございます、画像をご確認のうえご理解下さる方のご購入をお待ちしております。※ご購入前にお取引に関しての共通注意事項などをプロフィール内に記載いたしておりますのでご確認ご了承の上ご購入くださいませ。よろしくお願いいたします。



妙心寺 梶浦 逸外 書付 花押 銀杏 蒔絵 炉縁 茶道具 正眼寺 書付箱-



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