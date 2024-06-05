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木彫り女性像
商品番号 Y45734324045
商品名

木彫り女性像
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 87,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

インドネシア木彫り女性像です高さは約170cmです整理品です価値がわからないのでコメントでお問い合わせください！種類···彫像・胸像素材···木製テイスト···モダン、和モダン、和風高さ···160～169.9cm
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