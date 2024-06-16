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★未使用品★ミヤモト　11720　ラン彫　漆　もてなしセットD
商品番号 X62234876126
商品名

★未使用品★ミヤモト　11720　ラン彫　漆　もてなしセットD
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

有限会社クラフトみやもとラン彫　漆　もてなしセットD伝統的な、これぞ「漆器」の魅力！お正月など、特別なハレの席には、やはり漆器を使いたいですね。伝統の良さと扱いやすさを兼ね備えたクラフトみやもとの漆器。「今」の生活に合わせてデザインされたおしゃれなもてなしセットをこの機会にぜひ！サイズ　カップ　　口径：約8.5センチ　　　　　　高さ：約6.0センチ　ソーサー　直径：約12.0センチ　菓子器　　直径：約16.5センチ　　　　　　高さ：約7.5センチ　お盆　　　直径：約23.5センチ　　　　　　高さ：約2.2センチ梱包サイズ：80(予定)未使用の状態に見受けられます。箱に若干の傷みが見受けられます。お渡しできるのは、写真に写っている物ですべてです。専門的な知識がありませんので写真等でよくご確認ください。
http://narcologia.ru/goods/Stanford640473.html
http://narcologia.ru/goods/smear712204.html
http://narcologia.ru/goods/cotton460861.html

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