★未使用品★ミヤモト　11720　ラン彫　漆　もてなしセットD

有限会社クラフトみやもとラン彫 漆 もてなしセットD伝統的な、これぞ「漆器」の魅力！お正月など、特別なハレの席には、やはり漆器を使いたいですね。伝統の良さと扱いやすさを兼ね備えたクラフトみやもとの漆器。「今」の生活に合わせてデザインされたおしゃれなもてなしセットをこの機会にぜひ！サイズ カップ 口径：約8.5センチ 高さ：約6.0センチ ソーサー 直径：約12.0センチ 菓子器 直径：約16.5センチ 高さ：約7.5センチ お盆 直径：約23.5センチ 高さ：約2.2センチ梱包サイズ：80(予定)未使用の状態に見受けられます。箱に若干の傷みが見受けられます。お渡しできるのは、写真に写っている物ですべてです。専門的な知識がありませんので写真等でよくご確認ください。



ステキな色 漆碗・皿セット 各色１セット



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