最終価格【FUJIFILM】マップカメラ限定 美濃焼マグカップ

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⚜️２００名限定プレゼント商品⚜️「FUJINONLENSSYSTEM」ロゴ入りの美濃焼マグカップです。こちらはマップカメラ完全オリジナルとなっておりますので、他のお店では手に入れることが出来ないアイテムです。今では誰もが知るフジフイルム「X」シリーズ。Xシリーズの初代である「X100」の軍艦部に刻印されている「FUJINONLENSSYSTEM」のロゴは、その後様々なXシリーズカメラに取り入れられてきました。この「FUJINONLENSSYSTEM」のロゴの使用を今回特別にメーカーより承諾頂き、マグカップのデザインとして取り入れました。⚠️お安くした為、普通郵便にて発送となります。