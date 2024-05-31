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最終価格【FUJIFILM】マップカメラ限定 美濃焼マグカップ
商品番号 J19066245127
商品名

最終価格【FUJIFILM】マップカメラ限定 美濃焼マグカップ
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 1,824 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⚜️２００名限定プレゼント商品⚜️「FUJINONLENSSYSTEM」ロゴ入りの美濃焼マグカップです。こちらはマップカメラ完全オリジナルとなっておりますので、他のお店では手に入れることが出来ないアイテムです。今では誰もが知るフジフイルム「X」シリーズ。Xシリーズの初代である「X100」の軍艦部に刻印されている「FUJINONLENSSYSTEM」のロゴは、その後様々なXシリーズカメラに取り入れられてきました。この「FUJINONLENSSYSTEM」のロゴの使用を今回特別にメーカーより承諾頂き、マグカップのデザインとして取り入れました。⚠️お安くした為、普通郵便にて発送となります。
http://narcologia.ru/goods/revamp110022.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming666292.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate140377.html
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