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瞑想クッションの使い方と選び方



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瞑想のためのクッションが、猫背矯正に役立ちそう | TABI LABO

カラー···グレー柄···無地中材···その他素材···その他テイスト···その他間違って2つ注文してしまったので、出品します。瞑想用に設計されたクッションです。ヨガや坐禅をする方にどうぞ。