陶器 動物 ワシ/タカ 置物 イタリア製 AHURA ブラックゴールド

#ロミジュリAHURA#ロミジュリアニマルオブジェ・全体：W70×D40×H50cm・陶器製・イタリア ITALYZANADELLO/AHURA◆1973年創業のAhura社は、世界約70ヶ国へ高級感溢れる陶器置物を供給してきました。伝統的な工法により、ハンドメイドで１点づつ丹念に仕上げられた工芸品です。特殊な処理により、高品質なセラミックに24金やプラチナによるメッキコーティングを施したり、スワロフスキーによる輝くアクセントを用いるなど、他の製品とは一線を画する品質と創造性がおりなすブランドです。MADEINITALYに相応しく、イタリア職人による匠の技をお楽しみいただけます。※大型商品となります。搬入経路・配送方法を確認ください。※九州・北海道・沖縄・離島など一部地域の場合、送料が異なる場合がございます。ご購入前にコメントにてご相談くださいませ。※プロフィール確認をお願いいたします。イタリアヴェローナクラシックロミオアンドジュリエットスツール フットスツール椅子 イス 小椅子猫脚輸入家具 輸入雑貨高級家具 高級雑貨イタリア家具 イタリア製ヨーロピアン ヨーロッパアンティーク クラシック ロココロココ調 アンティーク調ビンテージ ヴィンテージリビング ベッドルームナイトテーブル サイドテーブル チェスト白家具 姫系 姫 姫家具天使 エンゼル エンジェル妖精 フェアリーバラ雑貨 薔薇 薔薇雑貨 ローズ可愛い お洒落 エレガントオブジェ 置物ガーデンオーナメント 庭園家具プリンセスハウスイギリスアンティーク家具 パリフランス 南フランス ニューヨークイギリス 北欧 フィンランド ノルウェーシチリア 地中海 南欧 韓国クラック シリック コルチャゴハイセンス コンテポラリー モダンフレンチ ブリティッシュ ブルックリンホテルスタイル ホテルライクAHURAアニマルオブジェ222-1478



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