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③【送料無料】匿名発送⚫１人タイプ　/　ソファー(椅子)　⚫
商品番号 B82114489401
商品名

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ブランド名 Bspare
特別価格 税込 3,400 円
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商品詳細

たくさんの中から　ご覧頂き　大変ありがとうございます♡*カラー...ブラウン主な張り地...布・ファブリックテイスト...ナチュラル　新品同様未使用品　可愛いソファーです　型崩れしにくいズッシリした固さ。重みがあり、ファスナー付き。ファスナーを開けても中の素材が青い布に入っているから飛び散らない。どんな　お部屋にも合う色合いです。隙間がないから掃除しやすい。見た目が可愛く洒落ているため、ただ置いてありました。商品の情報商品のサイズ:画像商品の状態:未使用に近い配送料の負担:送料込み(出品者負担)発送元の地域:秋田発送までの日数:4-7日で発送【お届け希望日時　のみ　お聞き致します。匿名発送です。プロの業者さんに梱包してもらいます。よろしくお願い致します。】動物/喫煙者なし。#最終値下げ#１人タイプ#椅子#かわいい#可愛い#デザイン#ソファー#一人#ひとり#おしゃれ#お洒落#掃除#ブラウン#人気#ナチュラル#送料無料#未使用#美品#完売品#お昼寝クッション#ソファークッション#トワピー*♤テイスト...ナチュラル、シンプル・ベーシック、北欧
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