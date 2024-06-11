☆割引☆ 茶道具 四つ耳 飾り壷 ♦︎平安 草山♦︎共箱　230811外2

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ご覧頂きましてありがとうございます。茶道具飾り壷【平安草山】でございます。長年仕舞っておりました。使用に伴う多少の擦れ細かな小傷有り。割れ等目立った傷み無し。飾り紐付サイズ 口径約10.5㎝×径約18㎝高さ約21.5㎝共箱付その他お品物と同梱ご希望の方はご購入前にお申し付け下さい。ご購入後の同梱がメルカリのシステム上不可となっております。#茶道具#飾壷#飾壺#草山