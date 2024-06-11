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パイライト原石　鉱物標本
商品番号 H79060024112
商品名

パイライト原石　鉱物標本
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 2,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パイライト　和名:黄鉄鉱原石　33gram(晴れの日窓際にて撮影)スペイン産、母岩付きパイライトの原石になります。母岩に付いているブルーの結晶は名称不明ですが母岩との色合いが可愛いです。少し大きめのパイライトなので、観察が楽しい天然石かと思います。⚠️天然石特有の、石目・欠け・内包物などにご理解のある方のみご購入お願い致します。また、光の当たり具合で石の色の見え方が違ってくるので、そちらも併せてご理解いただける方のみお願い致します。◉天然石は単品でのお値下げはNGになります。セット購入で、2点目から¥200ずつ割引。リピーター様→1点から¥200割引(購入前にコメントからお知らせください。ご購入後は金額変更ができないためそのままの金額になります)他でも出品中なため売り切れた場合は削除いたします。ーーーーーーーーーーーーー●お取り置きは、ご購入頂けない事が多々あるのでNG●やりとり中でもご購入方優先となります。●素人検品のため神経質な方はご遠慮下さい。●梱包材はリサイクルを使用しています。●最安の発送法になるため、保証なしの配送が殆どです。配送中のトラブル・事故等の責任は負えません。配送指定がある方は購入前にご相談下さい。●端末によって画面の色が違うため、実物と色味が多少違う場合があります。●犬猫を飼っております。#sumomo天然石天然石　パワーストーン　原石　クリスタル　ポイント　タワー　六角柱　天然石タワー　天然石ポイント　タンブル　インテリア　ペーパーウェイト　置物　天然石インテリア　ナチュラルストーン　鉱物　コレクション　お守り　風水　鉱石　スクエア　パイライト　黄鉄鉱　鉱物標本　鉱物原石　母岩　matrix
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