お猿さん2体セット 北欧 カイボイスンモンキー リプロダクト品 木製 ...

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#Mikasaの雑貨一覧はこちらから色々な雑貨を出品しております。是非ご覧ください(⌒▽⌒)∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ご覧くださりありがとうございます╰(*´︶`*)╯♡こちらはお猿さん2体セットになります。繋げてぶら下げたりできるのでオススメですよ(o^^o)KayBojesen カイボイスン・モンキーのリプロダクト品になります。可愛らしく愛嬌のある、お猿さんはスマホスタンドにも使えますし、インテリアとして置いたり、ぶら下げたりするだけでオシャレな空間を演出してくれます。個々で木目が異なっているため、あなただけのお猿さんで愛着でますよ♪ご希望があれば、在庫の中からお選びしていただくことも可能なので、お気軽にコメントくださいませ(o^^o)ご指定がなければランダムで発送させていただきます。サイズ縦 約19cm横 約18cmリプロダクト品とはジェネリック製品とも呼ばれ、意匠権の期限が切れた製品をオリジナルデザインを元に、出来るだけ忠実に復刻生産した製品のことを言います。開発費が少なく、デザイナーやデザイナーの功績を管理する財団に支払うロイヤリティーも発生しないため、製品を通常より安く提供できます。リプロダクト品の普及により、洗練されたデザインを多くの人が気軽に楽しむことが出来るようになっています。ゆうパケットプラスの箱の中に直接お猿さんと緩衝材を入れて発送させていただきます。匿名配送送料無料24時間以内に発送致します。おまとめ購入に対応しております(o^^o)送料分お値引き致しますので、お気軽にご相談ください。#Mikasaの雑貨一覧はこちらから是非ご覧ください(⌒▽⌒)