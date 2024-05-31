- ホーム
- >
- インテリア・住まい・小物
- >
- キッチン/食器
- >
- 食器
- >
- ルーマニア アンティーク ホーロー ポット
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
長年国内外で集めてきたコレクションを出品しています。都内の雑貨屋さんで7000円ほどで購入しました。底にmadeinRomaniaと印字があるので、ルーマニアのアンティークポットかと思います。傷や錆びなどは購入時からあるものです。内側も錆があるので、食器としては使用できないと思います。インテリアとして飾っていました。中古品であることをご理解いただけるかたにお譲りしたく思います。注ぎ口から持ち手まで約18.5センチ直径約10センチ※ほかにもアンティークのもの、海外の小物をいくつか出品しています。よろしければご覧ください。#東欧#中欧#北欧#ルーマニア#ホーロー#レトロ#アンティーク#ヴィンテージ
http://narcologia.ru/goods/troupe654411.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless262259.html
http://narcologia.ru/goods/moisture366969.html
ルーマニア軍 ホーロー 水差し USED EE747NN 琺瑯 ほうろう ウォーター ...
フランスアンティーク ホーロー製ポット ブルーぼかし フランスアンティーク・ビンテージ雑貨 ブロカント 蚤の市
楽天最安値に挑戦 アンティーク ホーローポット インテリア/住まい ...
フレンチアンティークホーローコーヒーポット -ホワイトフローラル ...
ホーロー雑貨 やかん レトロ ホーロー ミニ ケトル アンティーク調 ...
フランスアンティーク ジャピー社 ホーロー製ポット／カフェティエール ホワイト&レッド ダミエ柄 フランスアンティーク・ビンテージ雑貨 ブロ
1485H2 ホーロー ヤカン 琺瑯 緑 ポット 昭和レトロ アンティーク ヴィンテージ 古道具 | ANTIQUE JOHN アンティーク ジョン powered by BASE
フレンチアンティークホーローコーヒーポット -ホワイトフローラル ...
【富士ホーロー】ホーローポット（イエロー）
フランスアンティーク JAPY社 ホーロー製ポット パンジー&すずらん フランスアンティーク・ビンテージ雑貨 ブロカント 蚤の市
アンティーク ポット ホーロー（utw1121） - アンティーク家具・雑貨 ...
ルーマニア軍 ホーロー 水差し USED EE747NN 琺瑯 ほうろう ウォーター ...
フレンチアンティークホーローコーヒーポット -ホワイトフローラル ...
http://narcologia.ru/goods/troupe654411.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless262259.html
http://narcologia.ru/goods/moisture366969.html
ルーマニア軍 ホーロー 水差し USED EE747NN 琺瑯 ほうろう ウォーター ...
フランスアンティーク ホーロー製ポット ブルーぼかし フランスアンティーク・ビンテージ雑貨 ブロカント 蚤の市
楽天最安値に挑戦 アンティーク ホーローポット インテリア/住まい ...
フレンチアンティークホーローコーヒーポット -ホワイトフローラル ...
ホーロー雑貨 やかん レトロ ホーロー ミニ ケトル アンティーク調 ...
フランスアンティーク ジャピー社 ホーロー製ポット／カフェティエール ホワイト&レッド ダミエ柄 フランスアンティーク・ビンテージ雑貨 ブロ
1485H2 ホーロー ヤカン 琺瑯 緑 ポット 昭和レトロ アンティーク ヴィンテージ 古道具 | ANTIQUE JOHN アンティーク ジョン powered by BASE
フレンチアンティークホーローコーヒーポット -ホワイトフローラル ...
【富士ホーロー】ホーローポット（イエロー）
フランスアンティーク JAPY社 ホーロー製ポット パンジー&すずらん フランスアンティーク・ビンテージ雑貨 ブロカント 蚤の市
アンティーク ポット ホーロー（utw1121） - アンティーク家具・雑貨 ...
ルーマニア軍 ホーロー 水差し USED EE747NN 琺瑯 ほうろう ウォーター ...
フレンチアンティークホーローコーヒーポット -ホワイトフローラル ...