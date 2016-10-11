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絵画　ロンドン市内の風景
商品番号 S42733408863
商品名

絵画　ロンドン市内の風景
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 1,558 円
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商品詳細

十数年前にロンドンに行った時に、若い芸術家達が、道端で、街並みの風景を描いていました。ずっと見とれていて、沢山描いていた中から、好きだったこの絵を選んで買いました。　大きさは、約縦25センチ、横20センチです。１万円でした。
http://narcologia.ru/goods/plaque931807.html
http://narcologia.ru/goods/perforce924465.html
http://narcologia.ru/goods/conception242757.html
絵画　ロンドン市内の風景
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