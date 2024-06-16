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ピンクフローライト タワー バイカラー ② 虹入り
商品番号 U48476964354
商品名

ピンクフローライト タワー バイカラー ② 虹入り
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきまして誠にありがとうございます。綺麗なバイカラーのピンクフローライトのご使用でございます。コントラストが見事なタワーになります。フローライトならではの虹もたくさん入っており、おすすめのアイテムとなっております。バイカラーに綺麗にわかれており上品なピンクフローライトはいかがでしょうか。*Size:高さ約9cm/横約2.7cm*#ピンクフローライト#フローライト#蛍石#タワー#ポイント#天然石#パワーストーン#虹#虹入り#ピンク#恋愛運#占い#風水#水晶#ローズクォーツ#アメジスト#ピンクアメジスト#アクセサリー#ブレスレット
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