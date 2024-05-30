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カリモクのソファ
商品番号 G86543008252
商品名

カリモクのソファ
ブランド名 カリモク家具
特別価格 税込 14,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...グリーンサイズ...3～3.5人掛け（171～200cm）　部屋の模様替えをしたいので、出品します。座面、背、肘掛けは牛皮革。他は合成皮革です。購入価格は14万円でした。サイズは写真をご覧下さい。利用頻度は少なかったものの、10余年部屋に置いてあったため、若干傷があります。(座面の引っかき、木部の小さな傷)
http://narcologia.ru/goods/stepchild669652.html
http://narcologia.ru/goods/reboot313236.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild28252.html

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