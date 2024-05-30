カラー...グリーンサイズ...3～3.5人掛け（171～200cm） 部屋の模様替えをしたいので、出品します。座面、背、肘掛けは牛皮革。他は合成皮革です。購入価格は14万円でした。サイズは写真をご覧下さい。利用頻度は少なかったものの、10余年部屋に置いてあったため、若干傷があります。(座面の引っかき、木部の小さな傷)



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No.465 ［カリモク家具］本革張りソファ B ／ レザーソファー 家具 オシャレ 愛知県|株式会社 エーアイディー 刈谷店



カリモクソファ WU47 - 宮田家具総本店



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