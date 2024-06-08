北欧インテリア　天然木すのこベッド　シングル

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ご覧いただきありがとうございます^•ﻌ•^■商品説明3段階に高さを調節できる脚付きすのこベッドシングルサイズ！北欧産パイン材はリフレッシュ、消臭、抗菌、防臭効果があります！安心安全のF★★★★（フォースター）獲得！静止耐荷重は200kgと頑丈設計！通気性抜群で年中快適にお使い頂けます！ベッドを並べてクイーンサイズ、キングサイズとしても利用可能。■商品詳細○サイズ【商品サイズ】（約）幅98×奥行200×高さ26cm【商品重量】17.75kg【梱包サイズ】（約）幅100x奥行26x高さ20.5cm【梱包重量】18.45kg○カラーホワイトウォッシュ、ブラウン、ナチュラル(無塗装)○素材フレーム：天然木（パイン材）、すのこ：積層合板（LVL）○その他お客様組立商品※組み立ての最後に、すのこをねじでフレームにとめる工程がありますが、かなり固いことと、とめなくても使用に問題ないことから固定しなくても問題ありません。■注意事項北海道へは別途送料1100円かかります。沖縄県、離島へは発送できません。