ローチェスト ブルーム リビング収納 ２色展開 ホワイトオーク

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※重要※★お手数おかけしますが、ご購入前にコメント欄より在庫確認お願い致します。★ご購入頂きましたら、お手数をおかけしますがお電話番号のご連絡をメッセージよりお願い致します。発送にあたり、お電話番号が分からないと、取引が始められませんので、どうぞ宜しくお願い致します。プロフィールご一読くださいませ。★商品紹介★テレビ台にもなるローチェストになります。様々なテイストのお部屋に合わせやすいシンプルなデザイン！シリーズを揃えれば、統一感のあるリビングに！お色は２色展開になります。こちらの商品はホワイトオークになります。★商品詳細★【商品サイズ】約幅89.5×奥行41×高さ39.5cm【引出内寸】（小２杯）約幅23.5×奥行33.5×高さ9.5(11)cm（大２杯）約幅52.5×奥行33.5×高さ9.5(11)cm【重 量】約19kg【梱包サイズ】約93×45.5×13（151.5）cm【梱包重量】約20kg規格【材 質】プリント紙化粧繊維板【仕 様】組立式【生産国】マレーシア【ポイント】●置く場所を選ばないシンプルなデザインです●天板の角を丸く加工しているので安心です●掴みやすく、開閉しやすいシンプルな取手●引出しは抜け落ち防止のストッパー付きです●テレビ台としてもご利用いただけます●シリーズを揃えると統一感のある空間に♪♪♪他にも素敵な家具や雑貨販売致しておりますので、宜しければご覧くださいませ♪♪♪↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#lanatureSHOP商品一覧↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#チェスト商品一覧↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#収納家具商品一覧↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#テレビボード商品一覧↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑テレビ台チェストタンスリビング収納箪笥ローチェストコンパクトおしゃれオシャレお洒落かわいい可愛いカワイイ洋服入れシンプルホワイト白ブラウン茶茶色ナチュラルニトリIKEAイケア無印お探しの方にも#チェスト#リビング収納#寝室収納#タンス#箪笥#洋服入れ#ローチェスト#テレビ台