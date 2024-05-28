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商品詳細
上品で涼しげな紋様が特徴です。今の季節にピッタリな冷酒器です。未使用ですが自宅で長期保管の為箱、中の商品の包装紙は少々変色しております。おちょこ ２つとっくり １つ冷酒セット
http://narcologia.ru/goods/waveform341717.html
http://narcologia.ru/goods/influenza405393.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit955486.html
冷酒器 セット カガミクリスタル
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