aarikka PASSI 17cm 黒 アーリッカ パッシィ 北欧フィンランド

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1980年代、北欧ビンテージAarikka「Pässi」BLACKW17.0cm×H14.0cm自宅整理品。Aarikkaといえば木製の羊のオブジェ！フィンランド語で「Pässi」と言います。1973年にアーリッカをスタートさせた創始者のKaijaAarikkaは、大の動物好き！そんな彼女が箱にいっぱいに詰めた木製ビーズから作り上げたのが羊のオブジェ「Pässi」でした。アーリッカの「Pässi」は、多くのフィンランド人家庭の装飾になっているだけではなく、幅広い国々の家庭で愛されています。羊は柔らかくて優しそうと多くの人は言いますが、同時に強さと忍耐力のシンボルです。羊は100％木製で、個々のパートが専門の職人によって作られているため、10人の手によって1つが作り上げられています。Finlandaarikka\"PASSI\"17cmblack●デザイナー:KaijaAarikka●メーカー:aarikka/Finland●サイズ:W170×H140(mm)●質量(重さ):593g(家庭用計量器にて測定値)●素材：パイン（フィンランド松）●生産国：フィンランド【コンディション(状態)】写真掲載の現品です。アーリッカの羊の置物「パッシィ」17cm、色は黒になります。暗所に飾っていましたので大きく色褪せありません。木の状態も良好です。球を繋いでいる紐に緩みもなく、状態は悪くないと思います。細部の埃り汚れにつきましてはご了承ください。素材···木製テイスト···北欧高さ···～19.9cmアアリッカ/ノルディック/ビンテージ/北欧インテリア/北欧雑貨アーリッカ/パッシィ/北欧インテリア/フィンランド/羊/ひつじ/オブジェ