プランター ガーデン 動物 アニマル インテリア 犬 鉢受け 置物 ブリキ ...

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商品詳細
ご購入前には必ずプロフィールをお読みください。鉢受けのみ。鉢は欠品のためお手持ちのプランターをご使用ください。お手数ですが状態は画像でご確認ください。不明な点や画像で分かりにくい物、気になる箇所がございましたらご質問ください。・サイズこちらに記載のない物は画像後半に載せてありますのでそちらでご覧ください。幅cm高さcm奥行きcm昭和レトロアンティークヴィンテージ平成レトロ をご理解頂ける方のご購入をお願い致します。#昭和レトロ#レトロ#アンティーク#ヴィンテージ#平成レトロ #よーよーの大阪市東住吉区古道具
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