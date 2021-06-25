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【新品・未開封】ポスター2枚セット 山下達郎 タワレコ限定 ＆ RCA 鈴木英人
商品番号 L59897988150
商品名

【新品・未開封】ポスター2枚セット 山下達郎 タワレコ限定 ＆ RCA 鈴木英人
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 4,919 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2枚セット・『CITYPOPUPSTORECIRCUSTOWN@TOWERRECORDSSHIBUYA』特製B2ポスター（1枚目画像上）・RCAポスター（1枚目画像下）壁に直貼り、シルバーフレーム、黒フレーム等、それぞれ異なる雰囲気に。画像を参考にされて下さい。SAGAWAポスター専用BOXにて発送値下げ交渉不可山下達郎『CITYPOPUPSTORECIRCUSTOWN@TOWERRECORDSSHIBUYA』タワーレコード渋谷店NOMUSIC,NOLIFE.TATSUROYAMASHITARCA/AIRYEARSVinylCollectionタワレコシティポップCITYPOP大瀧詠一大滝詠一吉田美奈子　竹内まりや大貫妙子シュガーベイブナイアガラはっぴいえんどティンパンアレー松本隆鈴木茂坂本龍一細野晴臣高橋幸宏 佐藤博村上秀一永井博わたせせいぞう和モノLPレコードアナログTATSUROYAMASHITAFORYOUフォーユーフォー・ユーグッズ種類···ポスター
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