【新品・未開封】ポスター2枚セット 山下達郎 タワレコ限定 ＆ RCA 鈴木英人

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2枚セット・『CITYPOPUPSTORECIRCUSTOWN@TOWERRECORDSSHIBUYA』特製B2ポスター（1枚目画像上）・RCAポスター（1枚目画像下）壁に直貼り、シルバーフレーム、黒フレーム等、それぞれ異なる雰囲気に。画像を参考にされて下さい。SAGAWAポスター専用BOXにて発送値下げ交渉不可山下達郎『CITYPOPUPSTORECIRCUSTOWN@TOWERRECORDSSHIBUYA』タワーレコード渋谷店NOMUSIC,NOLIFE.TATSUROYAMASHITARCA/AIRYEARSVinylCollectionタワレコシティポップCITYPOP大瀧詠一大滝詠一吉田美奈子 竹内まりや大貫妙子シュガーベイブナイアガラはっぴいえんどティンパンアレー松本隆鈴木茂坂本龍一細野晴臣高橋幸宏 佐藤博村上秀一永井博わたせせいぞう和モノLPレコードアナログTATSUROYAMASHITAFORYOUフォーユーフォー・ユーグッズ種類···ポスター