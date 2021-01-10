仮面ライダーBLACK 食玩　フィギュア　ゴールド

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商品詳細
仮面ライダーBLACK仮面ライダーブラック食玩フィギュア高さ約5cm古いものなので経年劣化等あると思います。ゴールドの塗装が一部剥がれています(写真3枚目)状態は写真にてご確認ください。中古品ということをご理解いただいた上でのご購入をお願いします。
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