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孔雀石 マラカイト 原石(台付き)大きさ：(石のみ,凡そ)横21×高さ14×奥行き4cm(台を含む,凡そ)横22×高さ16.5×奥行き6.5cm重さ：(石のみ,凡そ)2.8kg(台を含む,凡そ)2.9kg石、台ともにシールが貼られております。また、台(木製)には傷が複数見受けられます。予めご承知おきくださいますようお願いいたします。・匿名配送でお送りします。・梱包資材等は家にあるものを使用するため、新品ではないことをご了承ください。・メッセージの返信にお時間をいただく可能性がございます。・申し訳ございませんが値引きはお断りさせていただいております。・ATM/コンビニ決済の場合はメッセージにて「○月○日迄に入金」とお知らせください。・細心の注意を払ってお送りいたしますが、到着時に万一不具合がございましたらまずはメッセージでお知らせくださいますようお願いいたします。