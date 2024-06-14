木彫り 寿老人像 近藤 宏•作 讃岐一刀彫

木彫り寿老人像近藤宏•作讃岐一刀彫家に大事に保管していました。縁起物ですので大事にしていただける方に購入して欲しいです。自宅保管しています。少しずつ経年劣化してきています。ご理解の程よろしくお願い致します。詳しくは写真をご参照下さい。よろしくお願いします。他にも縁起物 出品致しています。縁起物七福神寿老人魔除け



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