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木彫り 寿老人像 近藤 宏•作 讃岐一刀彫
商品番号 B95425404778
商品名

木彫り 寿老人像 近藤 宏•作 讃岐一刀彫
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 27,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

木彫り寿老人像近藤宏•作讃岐一刀彫家に大事に保管していました。縁起物ですので大事にしていただける方に購入して欲しいです。自宅保管しています。少しずつ経年劣化してきています。ご理解の程よろしくお願い致します。詳しくは写真をご参照下さい。よろしくお願いします。他にも縁起物　出品致しています。縁起物七福神寿老人魔除け
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