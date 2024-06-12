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ビンテージ　ネズミ　マウス　テープホルダー　フランス　置物　インテリア　F1
商品番号 S92916741707
商品名

ビンテージ　ネズミ　マウス　テープホルダー　フランス　置物　インテリア　F1
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 7,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

かわいらしいデザインのフランス製テープホルダーです。保管上の経年変化が見られますが、とても可愛いビンテージオブジェです。お部屋のインテリアにもおすすめです。#gesundのインテリア　商品はこちら#gesundのホビー商品はこちら#gesundの欧州商品はこちら#gesundのネコ猫ちゃん猫商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。ビンテージ　ヨーロッパ　フランス　ネズミ　マウス　チーズ　テープホルダー　LEADWORKSZAN'S　置物　オブジェ　インテリア　工芸品　アンティーク　北欧　モダニズム　柳宗理　香蘭社　有田焼　九谷焼　海岸風　お洒落　アデリア　芸術　手作り　一点物　丁寧な暮らし　シンプルな暮らし　暮らしの道具　MoMA　66D16H06203A3028
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