ビンテージ　ネズミ　マウス　テープホルダー　フランス　置物　インテリア　F1

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かわいらしいデザインのフランス製テープホルダーです。保管上の経年変化が見られますが、とても可愛いビンテージオブジェです。お部屋のインテリアにもおすすめです。#gesundのインテリア 商品はこちら#gesundのホビー商品はこちら#gesundの欧州商品はこちら#gesundのネコ猫ちゃん猫商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。ビンテージ ヨーロッパ フランス ネズミ マウス チーズ テープホルダー LEADWORKSZAN'S 置物 オブジェ インテリア 工芸品 アンティーク 北欧 モダニズム 柳宗理 香蘭社 有田焼 九谷焼 海岸風 お洒落 アデリア 芸術 手作り 一点物 丁寧な暮らし シンプルな暮らし 暮らしの道具 MoMA 66D16H06203A3028