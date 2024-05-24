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ポケモンカード ブイスターユニバースBOX シュリンク付き
商品番号 T16118188050
商品名

ポケモンカード ブイスターユニバースBOX シュリンク付き
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 3,492 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種別···パック・ボックス種別/詳細···未開封ボックス新品未使用未開封です。シュリンク付きです。返品対応は致しかねませんのでご承知の方よろしくお願いします。
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