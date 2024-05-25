新品　ハモサ モーテルフォン HERMOSA MOTEL PHONE ベージュ

ハモサのモーテルフォンです。（以下ホームページより引用）湘南生まれのブランド「HERMOSA」より、懐かしいレトロなかたちのモーテルフォンが届きました。ダイヤルをプッシュし受話器を持ち上げる。今ではそんな風景もめっきり見かける事が少なくなってしまいました。子供の頃に慣れ親しんだこのカタチが、大人になった今になって心うたれるのは何故だろう。受話器を握るたびにあの頃の想い出も一緒に運んでくれます。（画像1〜5もお借りしました。）サイズ約幅20×奥行22×高さ12cm重さ約800g素材プラスチック本体×1、受話器×1、受話器コード×1、電話線コード×1説明書こちらはダイヤル回線不可です。新品未使用です。撮影のため箱を開けましたが、ビニルからは出していません。開ける時に箱の入り口が多少めくれました。



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