九谷焼　豆皿５枚セット「招き猫・赤」　田中柚伎作【新品・未使用】

【まとめ買い大歓迎】!!!即購入OKです。!!女流作家、九谷焼伝統工芸士 田中柚伎さんの作品です。手書きで招き猫を描いた豆皿５枚組です。右手を上げたものは、「金運招福」といわれています。サイズは 径10.5cm高さ2.2cmで新品・未使用です。お刺身などのお醤油皿や、お漬け物、佃煮などのちょっとしたものギョーザの取り皿などにお使い下さい。箱はありません。#九谷焼#田中柚伎#豆皿#招き猫



九谷焼 ぐい呑・冷酒杯「花火」田中柚伎作



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