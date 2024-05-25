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- 九谷焼 豆皿５枚セット「招き猫・赤」 田中柚伎作【新品・未使用】
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商品詳細
【まとめ買い大歓迎】!!!即購入OKです。!!女流作家、九谷焼伝統工芸士 田中柚伎さんの作品です。手書きで招き猫を描いた豆皿５枚組です。右手を上げたものは、「金運招福」といわれています。サイズは 径10.5cm高さ2.2cmで新品・未使用です。お刺身などのお醤油皿や、お漬け物、佃煮などのちょっとしたものギョーザの取り皿などにお使い下さい。箱はありません。#九谷焼#田中柚伎#豆皿#招き猫
http://narcologia.ru/goods/seamless172429.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation468821.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild407452.html
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