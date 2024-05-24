御模道　アイアンマンmark85

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中国製のプラモデルの素組品です。パーツはあるだけとなります。組みやすさはともかく、出来は国内メーカーに引けを取らないものでした。シール一切なしでこの色分けを再現しています。電飾は顔と胸は生きています。割と本格的なスタンドがついておりますので劇中再現などできます。サイズはMGガンダムより少し大きいくらいです。