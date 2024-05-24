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御模道　アイアンマンmark85
商品番号 N46495774842
商品名

御模道　アイアンマンmark85
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中国製のプラモデルの素組品です。パーツはあるだけとなります。組みやすさはともかく、出来は国内メーカーに引けを取らないものでした。シール一切なしでこの色分けを再現しています。電飾は顔と胸は生きています。割と本格的なスタンドがついておりますので劇中再現などできます。サイズはMGガンダムより少し大きいくらいです。
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