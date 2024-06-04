実家のフルリノベーションを行うために設置している家具等を出品しています。福岡特殊硝子株式会社 製作のメルヘン花瓶を出品します。■商品状態・使用してないと思われます。・全体的に綺麗です。・長期自宅保管のため、私の方で見つけきれていない細かい傷や汚れなどがあるかもしれません。・神経質な方のご購入はお控えくさいませ。気になる事がございましたら、お気軽にお問い合わせください。(上述のコメントはあくまで当方の基準ですので、最終判断は写真にてお願い致します。)■サイズ(約)直径15cm×高さ34cmカテゴリ···花瓶形状···丸形テイスト···アジアン・エスニック・モロッコ風、アンティーク・クラシック、エレガント、ミッドセンチュリー、レトロ・ミッドセンチュリー、北欧モダン主な素材···ガラス



超希少 福岡特殊硝子株式会社 メルヘン花瓶 木箱付 アンティーク ...



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