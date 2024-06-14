オウムガイ パール磨き パールシェル

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商品詳細
直径:19cm（1番大きい箇所を採寸）この商品はオウムガイを研磨して光沢を出した物です。非常に綺麗なオウム貝ですので宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/injure305467.html
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