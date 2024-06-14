ビンテージカー スポーツカー ブリキ オブジェ かっこいい ブリキ 置物 レトロ

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「ヴィンテージカー スポーツカー」 2110E-8699ブリキの素朴感が味のあるビンテージなシリーズの置物から本物そっくりなヴィンテージスポーツカーが登場です。表面はビンテージ加工がされて、ブリキの素材感が味のある仕上がりです。また、ペイント等ご自身で手を加えられましても面白いと思います。レトロな空間を演出するには最高のアイテムです。ブリキの味わい深い雰囲気をどうぞ楽しんでください。ノスタルジーな置物を、お部屋やお店、カフェやバーなどのアクセントとして飾ってみてはいかがでしょうか？サイズ：約W32xD13xH10cm素材：ブリキ備考：ご覧になるPCの環境によっては実物と色味が若干違ってみえる場合があります。こちらのシリーズは一つづつ手作りの商品となるため個体差がございます。基本的には動かすことを想定はしておりません。タイヤが動かなくとも不良ではありません。商品は新品未使用ですが、若干小傷、色剥げ、歪みなどある場合がございます。ご了承の程お願いいたします。#アメリカン雑貨はコチラ#車系雑貨はコチラ#ビンテージカー多数出品中#店舗様向け商品多数出品中ゆうパックまたはヤマト運輸での発送となります。15時までのご入金で即日発送いたします。種類...ミニチュア素材...スチールテイスト...アジアン・エスニック・モロッコ風、アンティーク・クラシック、インダストリアル、エレガント、カントリー風、コースタル・海岸風、シャビーシック、シンプル・ベーシック、ナチュラル、ポップ・カジュアル、ミッドセンチュリー、モダン、レトロ・ミッドセンチュリー、西海岸・マリン風、北欧、北欧モダン、和モダン、その他