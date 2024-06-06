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58.9㍉　タイチンルチルクォーツ　太陽発射ルチルクォーツ　グリンルチル　水晶球
商品番号 F56143428282
商品名

58.9㍉　タイチンルチルクォーツ　太陽発射ルチルクォーツ　グリンルチル　水晶球
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 28,956 円
在庫状況 あり

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商品詳細

水晶球タイチンルチルクォーツ　太陽発射ルチルクォーツグリンルチル希少　　内包鉱物豊富ルチル金針\u0026大量の水晶母鉱を内包されております。242g58.9㍉台座付き大量のルチル金針\u0026水晶鉱共生水晶球　　ライトを与えたお写真を撮っておりました。ゴールド金針\u0026グリン色のような発針、沢山鉱物を内包されていて、いままで見たことがない不思議な水晶球になります。ライト与えなくても十分綺麗ですが、少し光が当たるだけでゴージャスに輝きます。コレクションが非常に高い一点物となります！ご参考市場価額:38万円+ルチルクォーツ：金運・財運アップ。勝負強さをはぐくむ。精神力を強化。仕事運を高める石。#パワー水晶置物一覧
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