高級 戌の置き物（干支）

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商品詳細
昔、母が大丸にて購入。有名作家さんの作品らしいです。ずっと、飾り棚（ガラスケース）に入れて、飾ってました。サイズは、17W✕7D✕20H(素人採寸です）箱はありませんので、プチプチなどに包んでお送りします。他に、子のものも、出品しています。よろしくお願いします。素材...陶器・磁器
http://narcologia.ru/goods/organization369262.html
http://narcologia.ru/goods/peroration114915.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful201951.html
純金製置物 吉祥 戌 - HIKARI GALLERY 高級縁起物オンラインショップ
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キラキラ干支置物 【虚空蔵窯×花楽堂オリジナル】【戌年の干支置物】 伏せ戌 夢宵桜 バイオレット スワロフスキー 干支 置物 戌 九谷焼 - 花楽堂 karakudo
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