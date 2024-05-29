【新品】龍　置物　L20cm／石像　石材　石　置物　龍　辰年

カテゴリー：龍石種：G612長さ：20cm仕上げ：小叩き/部分磨光状態：新品2024年は、辰年です。ご贈答に是非如何でしょうか！※真ん中の辺りに傷がついているように見えますが、これは光の反射の影響です。実際には傷はついてませんのでご安心ください。ーーーーーーーーーーー他にも商品を揃えています！良かったらこちらからご覧ください。#sasuke_ishichannelーーーーーーーーーーー#石像#石材#石#置物#龍#辰年



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