ブラジル　土産　カイピリーニャ　製造マシーン

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ブラジルのカイピリーニャ作成に使う器具です。一度も使用せず飾っていました。こちらの商品は即購入していただいて構いません。中古品ということをご理解の上ご検討ください。#ブラジル#土産#カイピリーニャ#カシャーサ#酒#お酒#料理器具#民芸品