KFC ムーミン　スープマグ　コンプリートセット

KFCケンタッキーフライドチキンムーミン柄の4種類コンプリートセットスープマグですが、マグカップとしてもお使いいただけるサイズです。購入時に中身を確認した後、箱に入れたまま自宅で保存していました。新品未使用です。自宅保管ですので、ご理解いただける方でお願いします。グラス/カップ/酒器···セット(3つ以上)



ケンタッキーフライドチキンKFC【ムーミン】スープマグ/4点 ...



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ケンタッキーフライドチキン ムーミンスープマグつきセットが発売予定 ...



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ケンタッキーのムーミンマグ2015コンプリートセットを購入しました ...



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画像3 / 4＞ケンタッキー×ムーミン！マグカップ付きセットが登場 ...



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