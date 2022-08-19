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KFC ムーミン　スープマグ　コンプリートセット
商品番号 P95787445868
商品名

KFC ムーミン　スープマグ　コンプリートセット
ブランド名 ムーミン
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KFCケンタッキーフライドチキンムーミン柄の4種類コンプリートセットスープマグですが、マグカップとしてもお使いいただけるサイズです。購入時に中身を確認した後、箱に入れたまま自宅で保存していました。新品未使用です。自宅保管ですので、ご理解いただける方でお願いします。グラス/カップ/酒器···セット(3つ以上)
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