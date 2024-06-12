天然パワーストーン 金絲玉　壺\u0026花　貝の殻　　2点セット

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300801-1「玉」色彩によって、白玉、黄玉、赤玉、碧玉、玄玉（黒）と呼びます。古くは殷代の頃から、中原に運ばれてきていたのが確認できます。シルクロードよりも以前に、西域と中国をつなぐ玉の道があったということになります。玉器は、王や貴族の権威を示すために使われました。玉は、徳を守り、幸運をもたらすお守りのような間のでした。金絲玉 サイズ：約52.4×18.9mm¥3777円備考：壺\u0026花 貝の殻 約51mm¥2200円※非常にお安く出品しておりますので、この機会に如何でしょうか（＾ｖ＾）尚、天然の物ですので、多少のキズやムラが気になる方は購入を控えて下さい。 宜しくお願い致します。#翡翠#玉#天然石#パワーストーン#プレゼント#誕生日#記念日