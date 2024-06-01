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信楽焼　ふくろう置物　約20cm
商品番号 F44554234204
商品名

信楽焼　ふくろう置物　約20cm
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···陶器・磁器テイスト···和風高さ···20～29.9cm#フクロウ#信楽焼#陶器#置物信楽焼のフクロウ置物です。フクロウは、不苦労と書き、苦労知らずとたとえられ長寿な鳥で不老長寿で長生きできると喜ばれます。詳しくは、写真にてアップしています。
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