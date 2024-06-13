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商品詳細
大阪の住吉大社で三年前くらいに購入したものです、なので目立った傷無しにしました開いた状態で、左右が43センチくらいです上下が27センチくらいですお祭りにもある、お神輿が描かれています状態は、写真で判断をお願いします保管していただけのため、美品です匿名配送で安心です
http://narcologia.ru/goods/stepchild337152.html
http://narcologia.ru/goods/choice508485.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild404452.html
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