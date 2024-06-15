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天然石☆水晶クラスター☆原石
商品番号 C34952387945
商品名

天然石☆水晶クラスター☆原石
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 2,072 円
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商品詳細

天然石☆水晶クラスター☆原石☆かなり、ずっしりと重くて、あちこちに、バーコードがあります✨☆サイズ…約10cm×9.5cm重さ…約727ｇ(素人寸法の為、多少の誤差があります)‪☆天然石となりますので、クラックやかけ、石目、凹み、インクルージョン（内包物）がある場合があります。☆撮影写真は画面、環境により実物のものと色合いなど多少の違いがあることをご了承下さい。☆よろしくお願い致します。素材···石材
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