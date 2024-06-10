TOTO 紙巻器 YH402FMR#NW1 ホワイト 棚付き

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商品詳細
TOTO紙巻器棚付き(木質)ステンレス製ホワイトYH402FMR#NW1左右兼用(芯棒の左右組み換え可能)。素材:本体/ステンレス紙切り板/ステンレス(鏡面仕上げ)棚/木質(MDF)製品サイズ:32×12×9.15cm棚:幅/32cm耐荷重/600N対応ペーパー:幅11.4cm以下、芯ありタイプ(内径3.8cm)対応。※芯なし太穴タイプ(内径3.2~3.8cm)も使用できるが、使いづらい場合がある。芯棒固定タイプ:ペーパーをセットするために、ペーパー差し込み側に13cm以上の空間が必要。シャープなデザインの棚付紙巻器新品未使用ですが箱に傷等あります。細かいことが気になる方は購入しないでくださいTOTO紙巻器LIXILトイレ種類···その他
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