【90s】NIKE GOLF ナイキ 銀タグ キャップ 帽子 刺繍 くすみブルー

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@プロフィール必読お願いします。NIKEキャップ水色ブルー青色です。サイズ【フリーサイズ】周囲/つばの長さ/帽子の高さ(㎝)56-63/7/10おおまかに測っておりますので、多少の誤差はご了承ください。年代もののため、使用感等はございます。古着故神経質な方はご遠慮ください。小さくして梱包し、ネコポスもしくはコンパクトBOXに入れて発送します。型崩れ等が気になる方はプラス600円で箱に入れて発送させていただきます。【ご案内】MADEINUSAブランドから、ドメスティックブランドまで、80's90'sのシャツTシャツスウェット等のトップスから、ジャケット等のアウターを多数出品中です。他にも多数出品しておりますので、よろしければご覧ください→#ナス屋54