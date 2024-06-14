【ウエスタンベルト】トゥモローランド　アンドレアグレコ　イタリアンレザーベルト

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ブランド:TOMORROWLANDANDREAGRECOトゥモローランドアンドレアグレコバックル:ゴールドスクエアウエスタンバックルサイズ:W（全長）96cmW（ウエスト）71cm~81cmH（幅）3.3cmD（厚み）0.3cm色:ブラウン(高級感ある渋味のあるイタリアンレザー)製造国:イタリア製状態:使用感ございますが、エイジングの格好良いベルトです。状態に問題ありません。正規品でない場合は全額返金、返品対応させて頂きますのでご安心ください。剣先のサボテンワンポイントが秀逸です。ベルトのサイズが気になる方には、御希望の長さで穴をあけさせて頂く事も可能です。詳細は写真にてご確認くださいませ。気に入っていただける方がいらっしゃいましたら是非。＜お取り引きにおいてのご注意＞当方中古品に関しては素人です。自宅保管の為、小さなキズ等細かいことが気になる方は入札をご遠慮くださいませ。☆同時に2点以上購入される方には、お品物のお値段によって300円〜5000円まで、お値引きをさせて頂きますのでご連絡ください。尚、すり替え防止の為NC.NRでお願い致します。また、交渉中であっても他のサイトのお取引や即購入の方を優先させていただきますのでご了承ください。素材...本革カラー...ブラウン