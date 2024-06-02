ロンハーマン　ニューエラ　キャップ　完売品　黒

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オンライン即完売品ですRHCロンハーマンのためだけに作られた、NEWERAの定番モデルである\"9FIFTYLOWPROFILE\"をベースに別注したキャップが登場。クラウンの高さを低めに設定し、丸みを帯びたフォルムや調節可能なスナップバックを採用した、すっきりとしたフィットが特徴です。また、フロントには刺繍で施された立体感のあるRロゴが程よく主張のあるデザインです。さらに、NEWERAとのダブルネームタグに加え、RHCのピスネームが配された特別な仕様も魅力です。ストリートファッションのアイコンでもある世界最大級のヘッドウェア＆アパレルブランドに、RHCのエッセンスを落とし込んだスペシャルアイテムをお楽しみください。モデル身長:184cm着用サイズ:FNEWERANEWERA（ニューエラ）は、メジャーリーグベースボール唯一の公式キャップであり、ストリートファッションのアイコンでもある、世界最大級のヘッドウェア＆アパレルブランドです。