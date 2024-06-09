ヒューマンメイド HUMANMADE BEATLES ビートルズ Tシャツ

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●商品名 HUMANMADE×THEBEATLES●サイズ XL●カラー 白●状態 目立った傷汚れなしHUMANMADEとTHEBEATLESカプセルコレクションオリジナルグラフィックTシャツコムドットゆうた様着用※現物と変わらないように撮影を行なっていますが光の加減によっては色が違って見える場合がございますがご了承ください。※素人検品、古着になりますので汚れや傷など見落としがある場合もございますのでご了承ください。また、神経質な方のご購入はお控えくださいませ。※発送は簡易的な梱包で致します。