【超激レア】70s Champion Reversible Tee 美品

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70sChampionReversibleTee近年見かけなくなってきたバータグのリバT珍しいパープルベース！イエロー面は無地になります。アーチ、カプセルナンバー3桁、4段プリントと超贅沢な一枚です❗️コンディションも良いのでお好きな方はこの機会に是非。SIZEM着丈60.5cm身幅47cm袖丈(肩〜)15cm袖丈(脇下〜)13.5cm肩幅46.5cm目立つダメージなどなく美品です！古着ですので多少の見落としはご了承ください。(古着慣れされていない方はご購入をお控えください。)他にも多数出品してますので、ぜひご覧ください。#HOPEUSEDVINTAGE#reversibletee#リバt#リバーシブルティー#vintagehanes#vintagetee#nike#銀タグnike#ナイキ#80s#vintagenike#gramicci#グラミチショーツ#グラミチ#carhartt#カーハート#シングルニー#ペインターパンツ #ペインターショーツ#ダックショーツ#90s#90年代#lacoste#ラコステ#フレンチラコステ#フレラコ#ポロシャツ#levis#リーバイス#ホワイトデニム #levis501#カラーデニム#半袖スウェット #60s#70s#madeinusa#vans#madeinusa#vansusa#90s#slipon#スリッポン #vintage#ビンテージ#ヴィンテージ#champion#reverseweave#チャンピオン#converse#vintageconverse#アニ散歩#supreme#nike#シュプリーム #ナイキ #reebok#ストリート #ストリートファッション