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【超激レア】70s Champion Reversible Tee 美品
商品番号 U86042593883
商品名

【超激レア】70s Champion Reversible Tee 美品
ブランド名 チャンピオン
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

70sChampionReversibleTee近年見かけなくなってきたバータグのリバT珍しいパープルベース！イエロー面は無地になります。アーチ、カプセルナンバー3桁、4段プリントと超贅沢な一枚です❗️コンディションも良いのでお好きな方はこの機会に是非。SIZEM着丈60.5cm身幅47cm袖丈(肩〜)15cm袖丈(脇下〜)13.5cm肩幅46.5cm目立つダメージなどなく美品です！古着ですので多少の見落としはご了承ください。(古着慣れされていない方はご購入をお控えください。)他にも多数出品してますので、ぜひご覧ください。#HOPEUSEDVINTAGE#reversibletee#リバt#リバーシブルティー#vintagehanes#vintagetee#nike#銀タグnike#ナイキ#80s#vintagenike#gramicci#グラミチショーツ#グラミチ#carhartt#カーハート#シングルニー#ペインターパンツ　#ペインターショーツ#ダックショーツ#90s#90年代#lacoste#ラコステ#フレンチラコステ#フレラコ#ポロシャツ#levis#リーバイス#ホワイトデニム　#levis501#カラーデニム#半袖スウェット　#60s#70s#madeinusa#vans#madeinusa#vansusa#90s#slipon#スリッポン　#vintage#ビンテージ#ヴィンテージ#champion#reverseweave#チャンピオン#converse#vintageconverse#アニ散歩#supreme#nike#シュプリーム　#ナイキ　#reebok#ストリート　#ストリートファッション
http://narcologia.ru/goods/providence926994.html
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