《US》ディズニー トイストーリー ポテトヘッド キャラ Tシャツ メンズ

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◎閲覧いただきありがとうございます◎ヴィンテージ・ユーズド商品を中心に出品しております！出品中の他商品もよろしければご覧下さい^^→#古着屋mog《US古着》ディズニートイストーリーミスターポテトヘッドキャラクターベージュTシャツメンズ2XLアメリカで発売されているおもちゃで、95年には「トイ・ストーリー」にも客演する『Mr.ポテトヘッド』のTシャツ☆アースカラーにすこし擦れたレトロなプリントがおしゃれ♪どんなコーデにも合わせやすい一枚です。———————————————【サイズ】メンズ2XL【カラー】ベージュ【詳細サイズ（素人採寸です）】肩幅:約63cm身幅:約66cm着丈:約73cm袖丈:約22cm【状態】B※クリーニング済み。【S】デッドストック、ほぼ使用感のない美品のUSED商品。【A】多少の使用感はあるが、状態は良好。【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない良品。【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり。【D】過度の使用感や、目立つダメージ・汚れあり。着用は可◎——————————————★些細な質問やご不明な点がございましたら、お気軽にお尋ね下さい♪★コメントなしの即決OKです。★中古品ですので神経質な方はお控え下さい。※微細な汚れや小さなダメージの見落としがあるかもしれませんが、古着であることをご理解の上ご購入ください。——————————————☆お得なフォロー割引きしております☆購入前にコメント欄でフォローしていることをお知らせください^^※購入後は割引できませんので、ご了承下さい。★10,000円以上→500円引き★5,000円以上→200円引き★2,000円以上→100円引きぜひぜひご利用ください♪