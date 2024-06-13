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Girls Don't Cry ×Careering Ｔシャツ XLサイズ
商品番号 W82877072836
商品名

Girls Don't Cry ×Careering Ｔシャツ XLサイズ
ブランド名 ガールズドントクライ
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GIRLSDON'TCRY×CAREERINGガールズドントクライキャリアリング　　　サイズ：XL身幅約52cm肩幅約50cm着丈約74cm袖丈約24cm※素人の採寸となってますので多少の誤差はご了承ください。長期保管でしたので未使用ですが未使用に近いで出品しております。未使用品ですが素人管理品のため、神経質な方はご遠慮ください。数年間保管してましたので、折りジワ等が多々あります。発送時にコンパクトに畳んで発送しますのでシワが着くと思いますのでご理解下さい。すり替え防止のため、返品できません。何かあればコメント下さい！
http://narcologia.ru/goods/Lincoln103902.html
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