希少！ルイヴィトン　LOUIS VUITTON　アンプラント　ネイビーブルー

品名：ルイヴィトン LOUISVUITTON アンプラント ネイビーブルーランク：Sシリアル：icチップ付属品：箱、保存袋【製品仕様】‭19x10x2‬cm(幅x高さxマチ)*色：ネイビーブルー*素材：本皮*金具（色：シルバー ）*ファスナー式コインケース*内フラットポケット*カード用ポケットx12【備考】大変希少で在庫切れのレアアイテムとなります。未使用級ではありますが、中古品ですのでご理解のある方にご購入頂けますと幸いです。⭐️正規品保証⭐️古物商事業者専用の古物市場(ブランドオークション)にて購入した鑑定済みの正規品保証の商品です。あり得ませんが、万が一、偽物やコピー品であったという事実が判明した場合、それ事態を公的に断定できる根拠や証明できる物(真贋鑑定書発行、鑑定機関名、店舗名、鑑定士、担当者等)を提出頂ければ返金対応致します。※古物許可証取得済み※商品はブランド古物市場購入品です※全て２回以上の真贋を受けた商品になります。※商品はiPhoneの撮影になります。※質屋や買取店による鑑定は正式な鑑定ではありません。「質屋が買い取らない」等の理由による返品返金は不可となります。



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