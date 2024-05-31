WBC 2023 チェコ代表　キャップ　ニューエラ

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商品詳細
ニューエラキャップ59FIFTYWBCチェコ2023WBCCAPNAVYNEWERACZECHREPUBLIC未使用品サイズ 8-1/2(約67.3cm)発送は、らくらくメルカリ便を予定してます。プチプチに包み発送いたします。形···ベースボールWBC2023オオタニ大谷
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